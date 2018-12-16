Сторонники Мэй втайне от нее готовят новый референдум по Brexit

Лондон, 16 декабря. Сторонники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начали подготовку к новому референдуму по Brexit без ее ведома. Об этом сообщили источники в британском правительстве.

Они рассказали, что глава канцелярии правительства Дэвид Лидингтон, который, как и Мэй, является консерватором, начал переговоры с лейбористами, чтобы собрать межпартийную коалицию для организации голосования. Предполагается, что вопрос на новом референдуме будет поставлен следующим образом: поддержать «сделку Мэй» или осуществить Brexit без всякой сделки.

«Барвелл (руководитель аппарата премьер-министра Гэвин Барвелл — Прим.ФАН) и Лидингтон работают в тандеме. Другие в правительстве знают о том, что происходит», — рассказал изданию Time неназванный чиновник в кабинете министров.

Сообщается, что данную инициативу уже поддержали министр финансов Филип Хаммонд, министр труда и пенсий Эмбер Радд, министр юстиции Дэвид Гоук и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк.

Напомним, что Мэй ранее отменила голосование в парламенте по согласованию условий выхода страны из Евросоюза. Ранее лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия, если правительство не предоставит депутатам «закрытые документы» по Brexit и экспертизу по рискам, связанным с выходом королевства из Евросоюза.

Референдум о Brexit состоялся 23 июня 2016 года. За выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9 % опрошенных, 48,1% британцев голосовали за сохранение текущего статуса. Ожидается, что Соединенное королевство перестанет быть членом ЕС 29 марта 2019 года.