Кто будет разгребать завалы: в Ульяновский области ширится скандальное «лекарственное дело»

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о катастрофическом положении дел по обеспечению лекарственными препаратами в Ульяновской области, да и в системе здравоохранения в целом.

После публикаций центральным аппаратом Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Были задержаны высокопоставленные чиновники региона: министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов, генеральный директор АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова, ее заместитель Евгений Коган и председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Игорь Тихонов. На прошлой неделе следователи расширили список фигурантов, к ним добавился чиновник еще более высокого ранга — заместитель председателя правительства Павел Дегтярь. ФАН выясняет, зачем нужно банкротить «Ульяновскфармацию» и кто еще из чиновников может быть втянут в скандал.

Дегтярь руководил здравоохранением в Ульяновске в течение трех лет. Был министром здравоохранения, потом заместителем председателя правительства области. Именно при нем начала работать схема хищений, приписок, закупок по завышенным ценам, которая привела к разорению больниц области, «Ульяновскфармации» и исчезновению лекарств. Павел Дегтярь свою вину частично признал, сейчас он находится под домашним арестом.

Но «Ульяновскфармации» это никак не помогло. 20 ноября заявление о банкротстве было зарегистрировано в арбитражном суде. На 11 января 2019 года назначено заседание арбитражного суда первой инстанции по проверке обоснованности требований заявителя к должнику. Утвержден временный управляющий из числа членов саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» из Пушкино Московской области.

«Вопрос в другом: предприятие банкротится, и область может его продать своим лицам, — рассказал ФАН депутат Государственной думы Алексей Куринный, сам врач из Ульяновска, хорошо знакомый и с этой темой, и с уголовным делом. — Фактически к этому банкротству привели искусственно. Сегодня нет оснований для самого банкротства, если мы возьмем реальные активы. Они их там оценили по своей расчетной стоимости в 130 миллионов, а реальные активы, думаю, будут стоить на порядок дороже».

Соответственно, никакого основания вводить сегодня процедуру банкротства нет, считает депутат.

«Это делалось целенаправленно областью. У меня подозрение, что просто господин губернатор перед тем, как его отправят в отставку, пытается все ликвидные куски вывести под своих людей. Это те, например, кто сегодня является кредитором «Ульяновскфармации». По закону о банкротстве именно они в первую очередь будут претендовать на имущество предприятия. Это почти 150 аптек (на данный момент 100, остальные уже закрылись. — Прим. ФАН), это отличный складской комплекс, удачно расположенный логистически. Это единственная структура в области, которая может выполнять крупнейшие государственные заказы по обеспечению льготников лекарствами», — говорит Куринный.

Самыми крупными кредиторами предприятия на данный момент являются фармацевтическая группа компаний «Пульс» — 80 миллионов рублей, АО «Р-Фарм» — 94 миллиона рублей, НАО «МФК Северо-Запад» — 80 миллионов рублей, ООО «Торговый дом «Здоровье Нации» — 30 миллионов рублей. Вероятнее всего, они и будут делить все имущество «Ульяновскфармации».

Правда, кто будет заниматься государственными закупками лекарств для льготников — на данный момент неизвестно. По утверждению правительства области, первые полгода этим будет продолжать заниматься «Ульяновскфармация». Правда, с трудом представляется, как она это будет делать. Ни один производитель не станет связываться с предприятием-банкротом, да еще с таким послужным списком неплательщика. Примером тому служат больницы области, которые были разорены такими закупками, после чего им дали разрешение самим закупать лекарственные препараты. Вот только на что? И как, если ни один поставщик, ни один производитель не хочет остаться без денег.

Проверку предприятия уже завершила контрольно-счетная палата, выявившая колоссальные нарушения. Ущерб за последние полтора года — свыше 19 миллионов рублей. Искажение бухгалтерской годовой отчетности на сумму 473 миллиона рублей. Убытки по основной деятельности за 2017 год — 53 миллиона рублей, за первое полугодие 2018 — 39 миллионов рублей. По складу — 101 миллион рублей, за первое полугодие 2018 года — 63 миллиона рублей.

На протяжении определенного времени «Ульяновскфармация» не проводила конкурсных процедур на приобретение лекарственных препаратов. Несмотря на тяжелое положение, в 2017 году 36 миллионов рублей были направлены на ремонт. Заключены фиктивные договоры на поставку на девять миллионов рублей — товары не были поставлены. Фиктивный прием на работу сотрудников — ущерб в 4,34 миллиона рублей. Сотрудникам выдавались займы, а деньги забирались руководством.

По данным ФАН, этот отчет уже находится у следователей центрального аппарата Следственного комитета РФ. И в ближайшее время к ответственности будут привлечены новые чиновники, которые были замешаны в деле закупок препаратов. На данный момент планируется опрос одной высокопоставленной дамы от областного здравоохранения — Валентины Карауловой. Пока неизвестно, была ли она задействована в этой схеме.

Но биография Валентины Герасимовны интересная. С мая 1997 по сентябрь 2002 года Валентина Караулова была начальником управления здравоохранения администрации Димитровграда. С 2002 по 2004 год — заместителем председателя комитета социальной защиты населения администрации Димитровграда. С 2004 по 2009 год — заместителем главы Димитровграда по социальным вопросам, затем была переведена в правительство Ульяновской области. Надо отметить, что годы ее службы совпадают с годами службы депутата, проходящего по делу. Это Игорь Тихонов, который до 2005 года возглавлял управление образования Димитровграда. И он, и Валентина Караулова делали свою карьеру под «крылом» нынешнего губернатора Сергея Морозова, который вначале был мэром Димитровграда, а потом возглавил область.

Вслед за Морозовым в областной центр перебрался Тихонов, а потом и Караулова. 9 ноября 2010 года распоряжением губернатора Сергея Морозова она была назначена министром здравоохранения Ульяновской области. Была заместителем председателя правительства Ульяновской области. В 2014 году ее на этом месте сменил Павел Дегтярь, который сейчас является фигурантам «лекарственного дела».

«Несмотря на завышенные цены, по которым эта организация в течение последних нескольких лет отпускала лекарства и медицинские изделия государственным учреждениям здравоохранения региона, конечными получателями маржи были фирмы посредники и чиновники-коррупционеры, — разместил пост в социальных сетях Алексей Куринный. — То есть, сама «Ульяновскфармация» закупала лекарства у ряда фирм (самарских и не только) по завышенным ценам. Прибыль оставалась у иногородних поставщиков и тех, кто эту систему создал и контролировал в виде откатов. Несколько таких эпизодов (откатов) зафиксировано в рамках нашумевшего дела Тихонова-Абдуллова».

По данным источника ФАН на основании доклада контрольно-счетной палаты, могут быть привлечены к делу минимум пять-шесть чиновников области, также участвовавшие в схеме. Часть руководства предприятия на данный момент уволилась и где сейчас находится, неизвестно. В самой «Ульяновскфармации» остались только непричастные к этой схеме люди. Кто будет разгребать завалы, пока непонятно.