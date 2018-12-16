Программа «Молодая семья» в Перми: за два последних года очередь сократилась за счет выбывших по возрасту

Программа «Молодая семья» официально была запущена в 2010 году для решения жилищной проблемы молодых семей. В рамках этой программы молодые семьи (возраст самого старшего в семье не должен превышать 35 лет) могут получить сертификат на 35% от общей стоимости жилья.

Есть еще в Пермском крае и региональная программа, где молодая семья может получить 10% стоимости жилья; сумма меньше, но зато без возрастных ограничений. Однако на деле эта программа последние два года практически не работает: финансирование было сокращено. А очередь на сертификаты двигается за счет выбывающих по возрасту.

Многодетная мама из Перми Екатерина Кузнецова, в одиночку воспитывающая трех дочек, стала именно такой очередницей. В следующем ей исполнится 36 лет, и она вылетит из очереди. Местные чиновники советуют ей продать единственную однокомнатную квартиру, чтобы расплатиться с ипотекой, а детей переселить в коммуналку. Федеральное агентство новостей провело расследование и попыталось выяснить, почему чиновники отказываются выполнять свои обязанности.

Екатерина Кузнецова сейчас готова пойти на последний отчаянный шаг: она купила билеты в Москву, поедет в приемную президента, чтобы попытаться добиться помощи в последней инстанции. На местном уровне чиновники провели встречи с ней абсолютно формально, не пожелав оказать помощь, которая ей положена по закону.

«Возрастное ограничение по всей России лишает права на государственную поддержку по программе «Молодая семья», — говорит жительницы Кунгура Пермского края, общественница Светлана Агапитова. — Мы тщательно следим за ситуацией в других городах, есть такая группа, которая вообще оповещает по всем регионам. У нас по цифрам пишут большое количество семей, по тысяче. Но это с учетом 10-процентной выплаты. А вот той реальной помощи в 35% практически нет. Там получают в приоритете многодетные. Но уже и из них большая очередь. Даже по данному муниципалитету, городу Кунгуру, у нас сейчас в очереди стоит 41 многодетная семья. Крайне неэффективная работа программы. Объемы настолько маленькие, что программа не может работать полноценно. С 2011 по 2015 год выделяли почти по три миллиарда рублей на один Пермский край. Программа работала неплохо, эффективно. Но теперь выделяется 4 миллиарда на всю Россию. В прошлом году мы получили только 47 миллионов. Это слезы, сертификат могут получить только 47 семей, а их тысячи. Выход один: если бы муниципалитеты выделили бы денег побольше. Подняли бы цифру, которая у них уже несколько лет не индексируется. Например, наш город Кунгур выделил 5,85 миллиона рублей. Это может помочь пяти-шести семьям. Понятно, что бюджет всего города чуть больше миллиарда, но хотя бы до 50 миллионов можно поднять».

В Кунгуре, например, могли бы сократить расходы на печать административного издания, офисного бюллетеня — уже как минимум миллион бы появился. В этом году администрация города потратила на содержание самой себя гораздо больше денег, чем на программу «Молодая семья».

Пермячка Екатерина Кузнецова — мама трех девочек: старшей 8 лет, средней три года, а младшей — два. В программе «Молодая семья» она стоит в очереди многодетных. Но сейчас она уже понимает: сертификат на приобретение жилья в 35% от общей стоимости квартиры ей не получить. Очередь почти не двигается, а в сентябре 2019 года Кате исполняется 36 лет и она автоматом вылетает из списков.

«Мне посоветовала встать в программу знакомая, — рассказала ФАН Екатерина. — Мол, многодетные получают быстро. Я собрала все документы и встала. Но последние два года — 2018 и 2019 — сертификаты начали выдавать для многодетных семей мало, по 40 штук в год. Ранее выдавали по 100 сертификатов. Выдавали по 35% от стоимости жилья, в моем случае — около миллиона рублей. Остальные 65% добавляю я сама и могу приобрести жилье, где на каждого члена выйдет не меньше 12 квадратных метров. А сейчас финансирование резко упало, и в следующем году я просто вылечу из программы. В 2017 году я была в очереди 87-я, а сейчас 80-я. И я останусь в очереди только на 10% сертификат, которые меня никак не спасут (кстати, в этой очереди Екатерина на 1499-м месте. — Прим. ФАН). Мне придется от них отказаться, потому что 90 % мне не собрать».

Сейчас Екатерина живет в однокомнатной квартире с тремя девочками. Так вышло, что с мужем они расстались, но материально он ей помогает. Хотя и сам фактически без работы — устроиться официально на хорошо оплачиваемую работу в Перми фактически невозможно. Кстати, ни Екатерина, ни ее супруг пока не получали никакой поддержки от государства, кроме материнского капитала. Квартиру они приобрели в ипотеку.

«Когда я еще была замужем, и у нас был один ребенок, мы с мужем приобретали однокомнатную квартиру, — продолжает собеседница. — Накопили первоначальный взнос, приобрели, и взяли 850 тысяч в банке. Потом родился второй ребенок, третий. Но мы с мужем развелись. В счет долга я перечислила материнский капитал. Сейчас долг перед банком порядка 400 тысяч. Мне сейчас очень сложно платить, хотя муж помогает финансово. Я плачу и ипотеку, и коммунальные платежи, у меня свыше 10 тысяч уходит на все. В этом году я высудила ясли. Вышла на работу. Работаю на заводе кладовщиком (у Екатерины высшее образование, но работу по специальности она, будучи матерью троих детей, найти не может. — Прим. ФАН). Зарплата 15 тысяч рублей. Бывший муж платит алименты. Он должен платить 50% от своей зарплаты, но отдает больше — тоже 10-15 тысяч в месяц. Ему родители могут помочь. Мне — некому: папа умер давно, два года назад я похоронила маму. Ни бабушек, ни дедушек. Помощи ждать неоткуда. Я обратилась к государству за помощью, за этими 35%, но ничего не получается».

Если бы Екатерина получила этот пресловутый сертификат в помощь на приобретение жилья, то смогла бы продать свою однокомнатную квартиру, купить двухкомнатную и выплатить весь долг банку по ипотеке. Плюс ко всему, тогда бы она стала владелицей квартиры (ипотечная оформлена на мужа). Она смогла бы оформить 100-процентную субсидию на услуги ЖКХ.

«Я встречалась с заместителем министра по социальной политике Мариной Владимировной Визе, — говорит женщина. — Она мне говорила, что они мне помогут найти работу. Когда я была в декретном отпуске, то окончила высшее учебное заведение. Марина Владимировна говорила, что поможет найти работу. Вся помощь заключалась в том, что устроили встречу с начальником центра занятости города Перми, которая внесла меня в базу данных, и все. Моя специальность — государственная муниципальная служба. Я управленец. А по колледжу я делопроизводитель-архивист. Я когда из декрета собиралась выходить, пыталась найти себе работу — Везде отказывают, услышав про троих детей. Мне устроили встречу с начальником пенсионного фонда Орджоникидзевского района. Вначале мы начали обговаривать условия труда, обязанности сотрудника. Но как только она узнала, что у меня трое детей, то сразу сказала, что открытых вакансий нет».

И хотя Екатерине очень нравится на заводе и коллектив (она именно оттуда уходила в декрет, поэтому ее взяли на работу), да и сама работа, но жить при зарплате в 15 тысяч рублей она просто не в состоянии. И при этом на сайтах администрации Перми есть вакансии, куда Екатерина добросовестно сбрасывает свои резюме. Ни одного звонка ей не поступает, ведь Катя честно пишет, что у нее трое детей. Вначале она не указывала, и звонки поступали, но как только слышали о детях, сразу обещали подумать и больше не перезванивали.

«С Мариной Владимировной Визе я встречалась дважды — по работе и говорила о проблеме с жильем, — сетует Екатерина. — Она мне заявила: продавайте квартиру и покупайте комнату. Я ей говорю: мне никакие органы опеки не пропустят эту сделку, ведь я буду ухудшать жилищные условия своих детей. А она мне: «Ну вы же не пробовали». Я от нее вышла в слезах, на остановку села и ревела. Она даже не вникла в суть проблемы».

То есть высокопоставленная чиновница, заместитель министра, начальник управления государственных гарантий социальной защиты Пермского края Марина Визе дважды встречалась с Екатериной. И оба приема носили формальный характер. Работу по специальности Екатерине не помогли найти. А вторая встреча уже вообще выходит за рамки разумного. Марина Визе предложила матери троих детей продать единственную квартиру и переселить малышей в коммуналку, чтобы та могла на вырученные деньги расплатиться с банком. Для чиновницы, доход которой за 2017 года составил 1 476 245,44 рублей, то есть свыше 120 тысяч в месяц, действительно небольшие траты — отдавать чуть более 10 тысяч за ипотеку и квартплату. Только у Екатерины (которая, кстати, имеет высшее образование, как и чиновница) всего 15 тысяч, эти траты займут 66% от дохода!

Доведенная до отчаяния Катя в конце декабря собирается в Москву, в приемную президента, чтобы попытаться получить сертификат на 35%. Непонятно одно: зачем нам вообще региональные администрации, если для решения вопроса женщине все равно приходится обращаться напрямую к президенту.