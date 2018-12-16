Экспозицию севастопольского парка «Патриот» посвятят истории ПВО

Севастополь, 16 декабря. Экспозиция Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Севастополе будет посвящена истории войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

Парк на территории дивизии ПВО Южного военного округа открылся в воскресенье. Экспозиция специальной и военной техники в Севастополе стала одним из филиалов проекта.

«У каждого [филиала] своя «изюминка», мы, например, сделали акцент на технике войск противовоздушной обороны», — рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота ТАСС.

В ЧФ РФ отметили, что в настоящий момент выставлены семь образцов техники, в том числе комплекс С-300, зенитные и радиолокационные установки. Коллекция будет расти, в парке ожидают пополнение С-200.

Первый военно-патриотический парк «Патриот» открылся в Подмосковье в 2015 году. На территории парка располагается исторический комплекс «Партизанская деревня».