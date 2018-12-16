КНДР заявила, что навсегда откажется от денуклеаризации, если США не прекратят давление

Пхеньян, 16 декабря. Власти КНДР могут навсегда отказаться от планов по денуклеаризации Корейского полуострова, если США не прекратят оказывать политическое и экономическое давление на Пхеньян. Об этом в воскресенье заявил Институт по делам США при министерстве иностранных дел КНДР, сообщает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Если высокопоставленные представители американской администрации считают, что смогут заставить нас отказаться от ядерного оружия путем повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, то нет большей ошибки, чем эта», — говорится в сообщении.

Представители института подчеркнули, что своими действиями США могут добиться обратного — окончательного и бесповоротного сворачивания всех планов по закрытию ядерной программы. В Пхеньяне также подчеркнули, что с момента встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа Вашингтон не только не прекратил оскорбительную риторику, но и ввел дополнительные санкции.

Напомним, что весной этого года Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны договорились прекратить враждебную деятельность и подписать до конца года мирный договор. Чуть позже северокорейский лидер провел первые в истории прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Ким Чен Ын заявил о готовности отказаться от ядерной программы, если Соединенные Штаты дадут его стране гарантии безопасности.

