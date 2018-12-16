МИД РФ обратится в ОБСЕ из-за попыток «Би-би-си» связать протесты во Франции с Россией

Москва, 16 декабря. Министерство иностранных дел России планирует обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с попытками британских журналистов обвинить Москву в причастности к протестным акциям во Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в СМИ была опубликована переписка корреспондента британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си» с одним из стрингеров, который освещает акции протеста во Франции. Корреспондент требовал найти факты, указывающие на «причастность» России к протестному движению «желтых жилетов».

Захарова назвала действия журналиста «Би-би-си» «абсолютно вопиющим фактом», отметив, что в ближайшее время МИД РФ направит письмо в ОБСЕ, с требованием разобраться в данной ситуации.

«Мы этот вопрос зададим международным структурам. Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание», — заявила Захарова

По ее словам, Москва считает недопустимыми попытки британских государственных СМИ обвинить в Россию в причастности к протестным акциям во Франции, реальной причиной которых послужили рост цен на автомобильное топливо, а также ряд проблем в социальной сфере.

Напомним, с середины октября во Франции продолжаются протесты, вызванные повышением налога на бензин. Акции протеста получила название «желтые жилеты». В последние недели протесты переросли в беспорядки, в результате которых был разгромлен центр Парижа. 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране, однако протесты не прекратились.