Сирия: Турция заявила, что не против сотрудничества с Асадом, предположив, что США скоро покинут САР

Во время выступления на 18-м Дохийском форуме министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал серию интересных заявлений, заставив некоторых экспертов прийти к выводу о том, что Анкара будто бы пересмотрела свой внешнеполитический курс в отношении Дамаска и Вашингтона. Так ли это? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Глава турецкого дипломатического ведомства подчеркнул, что правительство республики в будущем будет готово рассмотреть возможности сотрудничества и налаживания связей с законным президентом САР Башаром Асадом при условии, что он одержит победу на демократических и полностью прозрачных выборах в Сирии, организованных под руководством ООН. Чавушоглу добавил, что Анкара проанализирует все варианты позитивного взаимодействия с официальным Дамаском.

Кроме того, переходя к теме грядущего нового антикурдского наступления Турции на севере САР, дипломат дал понять, что турки по-прежнему полны решимости начать операцию, несмотря на расположение вблизи границы большого числа военных объектов США, а также тесные связи Сирийских демократических сил (SDF) с американцами. Более того, Мевлют Чавушоглу предположил, что лидер Соединенных Штатов все равно сейчас думает о выводе сил из арабской республики.

«Мне кажется, президент Дональд Трамп в настоящее время рассматривает возможность покинуть Сирию», — поделился глава турецкого внешнеполитического ведомства.

По мнению директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова, перемена официального курса Турции — лишь кажущееся явление. В действительности Анкара в лице Мевлюта Чавушоглу не демонстрирует ничего нового. Об этом эксперт заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«В отношении официального Дамаска турецкая сторона в значительной степени меняла свою позицию уже несколько раз: то она говорила о сотрудничестве с Асадом, то о полном неприятии его, затем — снова о сотрудничестве, потом — опять о неприятии и так далее. То есть теперь декларируемое смягчение Анкары к правительству САР уже не удивляет. Она каждый раз говорит то, что выгодно ей на сегодняшний момент. Если завтра что-то измениться, то вновь изменится и ее позиция. Поэтому слишком серьезно относиться к этому явлению не стоит», — уверен наш собеседник.

Между тем последние слова Чавушоглу о Соединенных Штатах мало о чем говорят, добавил политолог. Ранее Турция неоднократно позволяла себе по-настоящему жесткие высказывания в адрес Вашингтона, но на самом деле, как бы она не кичилась своим якобы независимым мнением, ее позиция по международным вопросам в значительной мере зависит от внешнеполитического курса США.

«Наряду с этим заявлением о планах Трампа по выходу из САР, Анкара также сказала о том, что будет координировать свои действия в Сирии с американскими и российскими военными. То есть Турция по-прежнему остается союзником Штатов, членом НАТО и той страной, которая пытается выстроить выгодные ей отношения с Вашингтоном при непрекращающемся давлении из-за океана. Зачастую, как и другие государства блока, она прогибается под этим шквалом. При этом Анкара является одним из гарантов сирийского урегулирования, как и Москва с Тегераном. Поэтому и было заявлено о координации и с США, и с РФ: на севере САР турки больше зависят от Штатов, а в Идлибе — от России», — пояснил эксперт.

Что касается слов турецкого министра о возможных планах Дональда Трампа по Сирии, то это не более чем констатация факта, заметил он.