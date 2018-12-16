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Сирия: 17 мирных жителей погибли в окрестностях Хаджина в результате авиаудара коалиции США

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Сирия: 17 мирных жителей погибли в окрестностях Хаджина в результате авиаудара коалиции США

Дамаск, 16 декабря. Коалиция во главе с США нанесла новый авиаудар по Сирии, жертвами его стали по меньшей мере 17 мирных жителей.

По данным местного агентства SANA, удар был нанесен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В результате пострадали жители деревни, расположенной на юго-востоке от населенного пункта Хаджин.

В настоящее время также известно, что в результате авиаудара есть не только погибшие, но и пострадавшие. Ранения, по сообщениям SANA, получили два человека, сообщает ТАСС. Все обстоятельства и подробности уточняются.

 

Автор: Игорь Федоров
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