Донбасс сегодня: Наев санкционировал расстрел гражданских машин, ВСУ несут потери, артиллерия бьет по ЛНР

Донбасс, 16 декабря. Запад ЛНР под артиллерийским огнем. Командир Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев разъяснил украинским СМИ, как нужно подавать информацию об уничтожении гражданских автомобилей в ДНР и ЛНР. В Луганске опровергли обвинения штаба ООС в расстреле жилого дома. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Третий раз за истекшую неделю районы Луганской народной республики попадают под огонь украинской артиллерии 122-мм калибра. В субботу под артиллерийским огнем оказалось село Смелое. Поселки Желобок, Калиново и Донецкий ЛНР трижды попадали под огонь минометов и гранатометов украинских войск. О жертвах и разрушениях защитники республики не сообщают.

Под Горловкой в Донецкой народной республике впервые с начала недели не зафиксировано обстрелов. В то же время на мариупольском и донецком направлениях Вооруженные силы Украины активно задействовали 120-мм минометы, противотанковые и автоматические гранатометы. В зоне огневого поражения оказались 11 городов и поселков республики.

ВСУ готовятся уничтожать гражданские автомобили

С помощью подконтрольных СМИ штаб ООС тиражирует лживые обвинения в адрес ДНР и ЛНР, что там якобы используют гражданские автомобили в военных целях. Об этом сообщают в оперативном командовании ДНР. Речь идет о якобы использовании гражданских авто для подвоза бойцов и боеприпасов к линии фронта.

В штабе республиканской армии убеждены, что такая накачка неспроста: украинские военные заранее пытаются оправдать будущие потери гражданского населения прифронтовых районов.

Кроме того, по приказу командующего Операции объединенных сил Сергея Наева в украинские издания направлена информация о «правильной» подаче соответствующих новостей. Согласно наевским «темникам», при появлении сообщений об уничтожении украинскими войсками гражданского транспорта, СМИ должны выдавать их за «автомобили боевиков».

Украинские подразделения понесли безвозвратные потери

Одну из передовых бригад украинской армии захлестнула волна самоубийств, там также отмечены случаи гибели военных из-за внутренних конфликтов в подразделениях. Разведкой луганчан установлен факт суицида в 10 горно-штурмовой бригаде ВСУ, причиной которого стали издевательства командного состава над подчиненным.

Еще двое военнослужащих этой же части погибли в ходе внутренних конфликтов в бригаде. Оба погибших были застрелены «собратьями» по оружию. Все перечисленные выше инциденты произошли в течение недели.

Луганск опроверг обвинения штаба ООС

Обвинения штаба ООС в расстреле подразделениями народной милиции ЛНР многоквартирного дома в поселке Золотое-4 не имеют ничего общего с действительностью. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Напомним, в субботу утром пресс-центр штаба ООС сообщил о применении луганским корпусом минометов и гранатометов по поселку, в результате чего якобы частично разрушен четырехэтажный дом, жители которого «чудом» не пострадали и вынуждены были эвакуироваться.

В военном ведомстве ЛНР опровергли обвинения Киева и рассказали, как и кем на самом деле была организована эта провокация. Для создания нужной «картинки» в поселке Золотое-4 действительно был выбран четырехэтажный дом, который расстреляли военнослужащие 14 механизированной бригады украинской армии. ВСУ использовали зажигательные боеприпасы, чтобы спровоцировать не только разрушения дома, но и пожар.

Изюминка провокации в том, что ВСУ для своих планов использовали нежилое четырехэтажное здание в уже нежилом районе поселка. Это подтверждается данными беспилотника ЛНР, который проводил видеосъемку. Так что никакой эвакуации мирного населения не было, а сам дом расстрелян «защитниками» Украины из 14 механизированной бригады ВСУ.