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МИД Турции: Убийство Хашукджи было спланировано заранее

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МИД Турции: Убийство Хашукджи было спланировано заранее

Анкара, 16 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было спланировано заранее, о чем свидетельствует аудиозапись.

«Я также прослушал аудиозаписи вместе с президентом Эрдоганом, в них очень хорошо слышно и понятно, что они заранее запланировали убить его», — сказал глава МИД Турции в ходе выступления на Дохийском форуме.

Чавушоглу добавил, что ознакомиться с аудиозаписью убийства журналиста смогли спецслужбы заинтересованных стран. Глава внешнеполитического ведомства Турции добавил, что президент республики Тайип Эрдоган был с самого начала решительно настроен провести всестороннее расследование дела Хашукджи.

Напомним, обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи вошел в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября и не вышел из здания. Момент убийства журналиста попал на аудиозапись его часов.

Автор: Софья Куликова
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