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Дети страдающей от Альцгеймера Маргариты Тереховой рассказали о ее состоянии

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Дети страдающей от Альцгеймера Маргариты Тереховой рассказали о ее состоянии

Москва, 16 декабря. Дети известной советской актрисы Маргариты Тереховой начали сбор средств на лечение матери, которая страдает от болезни Альгеймера.

По словам сына артистки Александра Терехова, у нее появилась рассеянность и забывчивость. Кроме того, 76-летняя актриса лишилась способности самостоятельно передвигаться. В настоящее время она прикована к инвалидному креслу и нуждается в постоянной помощи сиделки.

Дочь Тереховой Анна, выступая вместе с братом в телевизионном ток-шоу, заявили, что их мать, несмотря на блестящие роли в кино, так и не скопила себе состояния. Все средства она тратила на одежду, еду и подарки друзьям.

Напомним, что наибольшую популярность Тереховой принесли фильмы «Зеркало», «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Благочестивая Марта».

Автор: Антон Соколов
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