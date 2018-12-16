Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Эрдоган заявил, что Турция получит от США 120 истребителей F-35

285
0 Оставить комментарий

Эрдоган заявил, что Турция получит от США 120 истребителей F-35

Анкара, 16 декабря. Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скорой поставке из США 120 истребителей пятого поколения F-35.

По его словам, Анкара получит 120 американских истребителей.

«Некоторые детали [этих самолетов] производит Турция», — уточнил Эрдоган в эфире местного телеканала NTV.

Напомним, ранее Штаты угрожали Турции, что откажут ей в продаже этих боевых машин, если Анкара купит у Москвы ЗРС С-400. Но турецкие власти заявляли, что никаких проблем с поставками истребителей пятого поколения из сделки по С-400 нет.

Автор: Игорь Федоров
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.