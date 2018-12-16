Эрдоган заявил, что Турция получит от США 120 истребителей F-35

Анкара, 16 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скорой поставке из США 120 истребителей пятого поколения F-35.

По его словам, Анкара получит 120 американских истребителей.

«Некоторые детали [этих самолетов] производит Турция», — уточнил Эрдоган в эфире местного телеканала NTV.

Напомним, ранее Штаты угрожали Турции, что откажут ей в продаже этих боевых машин, если Анкара купит у Москвы ЗРС С-400. Но турецкие власти заявляли, что никаких проблем с поставками истребителей пятого поколения из сделки по С-400 нет.