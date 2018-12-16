Samsung патентует «умные часы» с тонометром и функцией ЭКГ

Москва, 16 декабря. Южнокорейская компания Samsung намерена запатентовать «умные часы», обладающие функцией электрокардиографии. По предварительным данным, опция будет доступна в новых «умных часах» Gear Watch.

Компания подала заявку на патент новых часов, которые будут оснащены устройством для снятия электрокардиограммы сердца, а также автоматическим тонометром для контроля артериального давления. Кроме того, в часах встроен фотоплетизмографический датчик, с помощью которого можно измерять уровень насыщения кислородом.

Стоит отметить, что идея использования подобных гаджетов в медицинских целях вызывает скепсис в экспертных кругах. Однако смарт-часы Apple Watch, которые обладают функцией ЭКГ, позволили жителю США Эду Дентелу вовремя узнать о проблемах с сердцем. Американец из любопытства решил проверить функцию ЭКГ, однако после процедуры часы сообщили о возможной аритмии. После этого Дентел отправился к кардиологу, который подтвердил диагноз, передает «Ридус».