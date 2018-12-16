«Снова «сольем» России Украину»: киевский блогер поделился беспокойством насчет выборов

Киев, 16 декабря. Киевский блогер Андрей Полтава считает, что на президентских выборах в следующем году украинский народ проголосует «неправильно» и «сольет» Украину России.

Полтава заявил, что на Украине только 1% сознательных людей, которые и устроили Майдан, еще 5% сочувствуют им и поддерживают. Таким образом, 94% украинцев, по мнению блогера, несознательных и поддержат курс на сотрудничество с Россией.

«Больше всего меня беспокоит, что в следующем году мы просто снова «сольем» России Украину», — рассказал блогер в эфире «5 канала».

По словам Полтавы, Украина снова будет «в неволе», вернется в «таежный союз», наступит «деукраинизация» и «снова Сибирь».

Напомним, президентские выборы на Украине намечены на 31 марта 2019 года. Согласно опросам, лидирующие позиции в президентской гонке занимает Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 12% избирателей, за Владимира Зеленского – 7,6% украинцев, а за Петра Порошенко – лишь 6,3%.

Опасаясь лишиться поста президента Украины Порошенко ввел на территории десяти регионов страны военное положение. Однако Рада заблокировала введение режима более, чем на 30 дней, так как это могло повлиять на проведение выборов. Порошенко не исключил, что военное положение может быть продлено.