Киев, 16 декабря. Бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Чорновол призвал соотечественников разрушить «роковую иллюзию» о братских узах с Россией и не допускать «никаких обнимашек» с россиянами.

«Нужно ли нам тогда поддаваться на эту роковую иллюзию о «народах-братьях»? Я склоняюсь к тому, что мы должны выстроить такой ​​непроходимый психологический рубеж, чтобы его никогда не смогли разрушить апологеты «обнимашек», — цитируют его украинские СМИ.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин указал на политическую подоплеку конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, русские и украинцы являются братскими народами, хоть это и не нравится националистам в Киеве. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на старания киевского режима, рано или поздно произойдет восстановление отношений между двумя странами.

По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, сближение Москвы и Киева вряд ли произойдет при действующем украинском руководстве. Президент Украины Петр Порошенко обострил отношения с Москвой настолько, что президент РФ Владимир Путин публично заявил об отказе общаться с украинским коллегой, поэтому вся надежда остается на людей, которые возглавят украинское государство после выборов. При этом Суслов подчеркнул, что ключевым элементом переговоров должны быть минские соглашения, которые Украине игнорирует с 2015 года.