Донецк, 16 декабря. Разведка ДНР сообщила о панике в элитном подразделении ВСУ. Силовики на грани бунта из-за крупных потерь, которые несет украинская армия, многие понимают бессмысленность наступления в Донбассе, и их ужасает мысль об этом.

Как уточнили в командовании ДНР, все больше случаев неповиновения личного состава фиксируется в128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Именно эта бригада, по плану киевских властей, должна выступить в качестве одной из четырех ударных бригад при наступлении на юге Донецкой народной республики.

Ранее стало известно о том, что ВСУ по-прежнему продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, а также наращивать тяжелое вооружение в регионе. Только за минувшие сутки силовики вдвое усилили обстрелы населенных пунктов народных республик, к счастью, среди мирных жителей никто не погиб. Ополченцы открыли ответный огонь, в результате погибли три украинских десантниками. Потери спровоцировали еще большее недовольство в элитной бригаде.