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Володин назвал Прибалтику, Польшу и Украину «радикалами», захватившими ПАСЕ

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Володин назвал Прибалтику, Польшу и Украину «радикалами», захватившими ПАСЕ

Москва, 16 декабря. Парламентская ассамблея Европы оказалась захвачена «радикалами» из Польши, Украины и стран Прибалтики, которые диктуют всей организации свою волю. Об этом в воскресенье заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в эфире Первого канала.

«Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и США, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее», — отметил он.

Володин добавил, что данная ситуация не нравится многим другим странам, представленным в ПАСЕ, а также главе Совета Европы Турбьёрну Ягланду.  Что касается дальнейшего участия России в работе Парламентской ассамблее, то спикер Госдумы подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу не изменилась. Российская делегация вернется в ПАСЕ, как только с нее будут сняты дискриминационные ограничения.

Напомним, что ранее ПАСЕ лишила российских делегатов право голоса из-за ситуации на Украине. В ответ Россия приостановила свою деятельность в ПАСЕ и заморозила финансирование организации.

Автор: Антон Соколов
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