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Глава «единой церкви» на Украине выбрал кафедральный собор

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Глава «единой церкви» на Украине выбрал кафедральный собор

Киев, 16 декабря. Глава неканонической «единой украинской церкви» митрополит Киевский Епифаний рассказал, что кафедральный собор новой церкви будет располагаться в Михайловском Златоверхом храме.

Епифаний добавил, что в «единой церкви» хотели бы, чтобы кафедральный собор располагался в Софийском соборе, но церковь не сможет самостоятельно содержать древний храм.

«Мы хотим, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов — София Киевская», — приводит слова митрополита УНН.

При этом патриарх неканонической УПЦ Филарет будет и дальше проводить богослужения во Владимирском соборе. Епифаний добавил, что до юридического получения томоса на автокефалию не будет принимать никаких весомых решений.

Напомним, в субботу в Киеве прошел «объединительный собор». Главой новой церкви был избран Епифаний. Константинопольский патриархат предоставит неканонической церкви на Украине томос на автокефалию 6 января.

В РПЦ создание «единой церкви» на Украине назвали расколом и обвинили Константинополь в политических и неканонических действиях. Синод РПЦ принял решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

Автор: Софья Куликова
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