Владивосток, 16 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах главы региона после обработки 41,49% протоколов, об этом сообщает ЦИК РФ.

Врио главы региона набрал 61,45% голосов. Второе место по промежуточным результатам занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,19% голосов. Алексей Тимченко от Партии роста набрал 5,24% голосов и занимает третье место. За кандидата от «За женщин России» Розу Чемерис проголосовали 3,81% избирателей.

Напомним, ЦИК признал недействительными итоги выборов губернатора Приморского края в сентябре текущего года.

Ранее член Совета по правам человека Александр Брод прокомментировал ход выборов Приморья. Он отметил, что в социальных сетях активно распространяется фейковая информация о вбросах. Член СПЧ добавил, что в целом повторные выборы в Приморье более четкие, прозрачные и понятные, чем сентябрьские.