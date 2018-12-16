«Возомнил себя наместником бога на Украине»: Слуцкий обвинил Порошенко в использовании чувств верующих

Москва, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко, объявивший о создании «автокефальной поместной церкви», абсолютно цинично использует чувства верующих, стремясь удержать единоличную власть, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В сообщении в своем Telegram-канале политик обвинил Порошенко в том, что он «в своей предвыборной агонии, в попытках сохранить ускользающую власть готов на любые провокации и подлости».

Однако, как отметил Слуцкий, теперь украинский президент пошел еще дальше и смеет объявлять об автокефалии УПЦ, несмотря на то, что не имеет никакого церковного сана.

«Не удивлюсь, если при своих диктаторских амбициях Порошенко и вовсе возомнил себя наместником Бога на украинской земле», — добавил он.

В целом, по мнению парламентария, нынешняя ситуация на Украине является «вывихнутой» и «страшной» для тысяч верующих прихожан храмов УПЦ МП. Он с тревогой задался вопросом, что будет с храмами и священниками? Неужели теперь им придется принять другую юрисдикцию, стать духовенством Вселенского патриархата?

«Люди, которые всю жизнь себя считали неотъемлемой частичкой РПЦ МП должны теперь изменить свое сознание и переориентироваться на Константинополь?», — возмутился Слуцкий.

Политик не исключил, что на Украине возможны даже гонения и насильственные действия против РПЦ. Сейчас, по его словам, можно наблюдать возвращение в 1054 год, к расколу христианской церкви: история совершила свой виток и евхаристическое общение между Московским и Вселенским патриархатами снова прекратилось».

При этом, по его словам, в этом расколе виноваты и «западные кураторы Киева», при поддержке которых происходит разобщение в церковном мире, «эта страшная операция с автокефалией УПЦ».

«Мы понимаем, что это индуцировано с Запада, мы понимаем, что это попытка еще больше развести Россию и Украину», — добавил Слуцкий.

Однако, как заверил он, «это не предопределит конец православной цивилизации, хотя этого очень хотелось бы киевским властям и их западным покровителям.