Синоптики предупредили о резком похолодании в Сибири

Новосибирск, 16 декабря. Резкое похолодание прогнозируется в регионах Западной и Средней Сибири в середине рабочей недели. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В среду, 19 декабря, столбик термометра упадет на 15-18 градусов, температура составит минус 30 градусов. Значительные погодные изменения будут наблюдаться в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Похолодание связано с перемещением области высокого давления.