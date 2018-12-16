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Синоптики предупредили о резком похолодании в Сибири

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Синоптики предупредили о резком похолодании в Сибири

Новосибирск, 16 декабря. Резкое похолодание прогнозируется в регионах Западной и Средней Сибири в середине рабочей недели. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В среду, 19 декабря, столбик термометра упадет на 15-18 градусов, температура составит минус 30 градусов. Значительные погодные изменения будут наблюдаться в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Похолодание связано с перемещением области высокого давления.

«Со среды по пятницу температуры понизятся на 15–18 градусов. Если сейчас там около минус восьми, то будет до минус 30, а в ряде районов до минус 35», — сказал Вильфанд.

Автор: Алексей Громов
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