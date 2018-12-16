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Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

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Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

Тбилиси, 16 декабря. Инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили состоялась в воскресенье в городе Телави. Торжественная церемония проходила в «Батонис цихе» («Крепость господина») — замке, который с XVII века служил резиденцией кахетинских царей, в том числе и царя Ираклия II.

Вступая в должность, Зурабишвили принесла клятву соблюдать конституцию Грузии, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан, а также приложить все усилия для возрождения своей родины.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, независимый кандидат Саломе Зурабишвили 29 ноября одержала решительную победу, набрав на выборах 59,56% голосов. Ее соперник Григол Вашадзе смог заручиться поддержкой лишь 40,44% избирателей. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии Грузии, явка во втором туре президентских выборов составила 56,23%.

Автор: Антон Соколов
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