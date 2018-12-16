ДНР: украинские разведчики предприняли попытку прорыва на севере Донбасса

Донецк, 16 декабря. Две группы украинских разведчиков предприняли попытку приблизиться к позициям вооруженных сил ДНР на севере республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, минувшей ночью две группы разведчиков ВСУ пытались приблизиться к позициям армии ДНР в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Бойцы ДНР заметили приближение противника, после чего открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия.

«Наши наблюдатели своевременно выявили приближающегося противника и огнем из стрелкового оружия заставили его отказаться от выполнения задачи», — сказал Безсонов.

Он также добавил, что после непродолжительного огневого соприкосновения украинские разведчики были вынуждены отступить. При этом в результате неудачной операции пятеро украинских военнослужащих получили ранения.