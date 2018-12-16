В ДНР сообщили о переброске украинских танков и самолетов в Донбасс

Донецк, 16 декабря. Украинские силовики начали активно перебрасывать военную технику в Донбасс, что может свидетельствовать о подготовке широкомасштабного наступления. Об этом в воскресенье заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

«За прошедшие два дня на железнодорожной станции Константиновка разгрузились танковый и механизированный батальоны 93-й механизированной бригады, увеличив группировку более чем на шестьдесят единиц танков и БМП», — отметил он.

Разведка ДНР также зафиксировала переброску четырех штурмовиков Су-25 на аэродром «Бердянск», которые, вероятнее всего, планируется использовать для огневой поддержки пехоты. Кроме того, украинская армия усилила группировку на горловском направлениями боевиками-националистами из «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация). Всего сформировано 24 подразделения, в каждом из которых насчитывается до 150 бойцов, сообщает телеканал 360.

1 Организация запрещена на территории РФ.