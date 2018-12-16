Володин: Национальные проекты способствуют развитию России

Москва, 16 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что реализация национальных проектов способствует развитию России как социального государства.

Спикер Госдумы отметил, что власти уделяют особое внимание реализации национальных проектов, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным в рамках выполнения «майских указов».

«Наша задача — сделать все, чтобы нормы Конституции о том, что наша страна — социальное государство, находили свое новое развитие», — сказал Володин в эфире Первого канала.

Он также добавил, что большая часть национальных проектов направлена на социальную поддержку малообеспеченных граждан, а также на развитие здравоохранения и образования.

Напомним, в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Указ предполагает реализацию ряда мер, которые позволят осуществить прорыв научно-технологического и социально-экономического развития страны.