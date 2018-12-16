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Отметивший 100-летие британец раскрыл секрет долгой жизни

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Отпраздновавший 100-летие британец раскрыл секрет долголетия

Лондон, 16 декабря. Житель британского Бакингемшира Артур Грисбрук, отпраздновавший свой 100-летний юбилей, рассказал, что секрет его долголетия заключается в диете. Мужчина сам готовит себе овощи и мясо на гриле и каждый день выпивает пару бокалов вина.

Грисбрук рассказал, что он живет один, сам готовит себе еду, регулярно убирает в доме и любит играть на органе. Англичанин добавил, что с возрастом пищеварение стало хуже, однако продукты на гриле хорошо усваиваются.

«Я верю в то, что просто надо знать меру и поступать разумно. Я выпиваю пару бокалов вина почти каждый вечер», — приводит слова британца Unilad.

Англичанин добавил, что его не волнует, что говорят «эксперты» о здоровом питании. Он рассказал, что не чувствует себя на 100 лет. Британец уверен, что человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. Он отметил, что часто слышит комплименты о том, что выглядит моложе своих лет.  Грисбрук прожил в браке около 66 лет, однако в этом году его супруга скончалась.

Автор: Софья Куликова
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