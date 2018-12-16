«Придется прислушаться к Шойгу»: слова Обамы о «региональном» статусе России опровергнуты раз и навсегда

Военные успехи России за последние годы решительно опровергли слова экс-президента США Барака Обамы, назвавшего Россию «региональной державой», не представляющей опасности для Вашингтона. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

В статье говорится, что, согласно исследованиям американских социологов, в 2018 году опросы в 25 странах мира выявили следующее: 42% опрошенных согласились с мнением, что Россия увеличила свое влияние в мире по сравнению с предшествующим десятилетием. Сильнее всего рост российского влияния отмечают респонденты в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке.

Да, у России еще немало экономических проблем, спровоцированных в том числе незаконными западными санкциями, но в том, что в военном плане наша страна прочно занимает одно из ведущих мест в мире, а по некоторым видам вооружений даже первое, никаких сомнений нет. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт Андрей Кошкин.

«За последние годы слова Барака Обамы о «региональном» статусе России опровергнуты раз и навсегда, — отметил собеседник ФАН. — Напомню, что сказал представитель нашего МИД, когда США попытались «напугать» нас выходом из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности: «Тому, кто не хочет слушать позицию РФ по ДРСМД, подробно разъясненную [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым, придется прислушиваться к [министру обороны] Сергею Шойгу». Американцам ясно дали понять: если не хотите по-хорошему, у нашей армии, возглавляемой Сергеем Шойгу, и у нашего ВПК достаточно ресурсов, чтобы остудить самые горячие головы».

Эксперт напомнил, что когда президент России Владимир Путин в марте 2018 года показал Федеральному собранию небольшой фильм о российских перспективных вооружениях, на Западе сначала смеялись.

«Они не верили, что все эти вооружения существуют. Однако вскоре они убедились, что это новая реальность, с которой им придется считаться. Все анонсированные нашим президентом вооружения или проходят испытания, или уже поступили в войска, как, например, гиперзвуковое оружие, не имеющее себе равных, — напомнил военный аналитик. — Так что шутить с Россией — ядерной державой, обладающей также мощнейшим неядерным оружием, — никому не стоит, и Запад это уже отлично понял».

По словам эксперта, то, что Москва в военном плавне является одним из мировых лидеров, доказали успехи российской армии на Ближнем Востоке, укрепление обороны Калининградской области на фоне недружественных действий НАТО у наших границ и многие другие показатели.

«Напомню, именно сейчас мы твердо заявили свои права на Арктику, хотя в Вашингтоне от этого явно не в восторге. Ну что ж, пусть привыкают к новой реальности», — резюмировал Андрей Кошкин.

Заявление, что Россия является «региональной державой» и не может представлять угрозы для США, в 2014 году позволил себе 44-й американский президент Барак Обама. Впрочем, уже концу своего президентского срока в 2017 году Обама поменял свое мнение, по достоинству оценив военный потенциал и мощь России.