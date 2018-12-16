Екатеринбург, 16 декабря. Lada Granta в ноябре стала лидером авторынка на Урале. По итогам этого месяца объем продаж этой модели в Уральском федеральном округе вырос на 68% по сравнению с показателем минувшего года.

Как отмечает агентство «Автостат», вырос на 17% в ноябре и объем рынка новых легковых машин в в УФО. В октябре лидером по продажам была Lada Vesta, однако в ноябре она опустилась на вторую строчку. Третье место заняла KIA Rio. В первую пятерку попали также кроссовер Hyundai Creta и седан Hyundai Solaris (464 шт.; +42%).

По мнению экспертов «Автостата», лидирующие позиции Lada Granta на Урале соответствуют общероссийскому тренду.