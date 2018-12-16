Володин: Конституцию 1993 года стали соблюдать только при Путине

Москва, 16 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в 1993 году была принята «замечательная» Конституция, однако выполнять ее нормы начали лишь в 2000 году, когда президентом РФ был избран Владимир Путин.

По словам Володина, 90-е годы отличались тем, что в это время была принята «замечательная» Конституция, она вобрала в себя все нормы из конституций ряда зарубежных стран. Однако все эти нормы фактически не выполнялись, добавил Володин.

«Эти нормы были приняты в 93-м году, но выполняться они начали только в 2000-х, когда президентом был избран Владимир Путин», — заявил Володин в эфире Первого канала.

Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул, что национальные проекты, принятые президентом РФ, идут в соответствии с развитием базового принципа Конституции. Володин отметил, что за последние 18 лет ответственность государства за принимаемые решения вышла на другой уровень.