Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Эксперт объяснил причины бегства Порошенко из Европарламента

203
0 Оставить комментарий

Эксперт объяснил причины бегства Порошенко из Европарламента

Москва, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поспешно покинул посвященные его стране дебаты в Европарламенте, поскольку ему не о чем было отчитываться. Такое мнение в воскресенье высказал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, центральной темой обсуждения должны были стать реформы, которые западные страны требуют от Киева в обмен на финансирование и евроинтеграцию, однако украинские власти мало что успели реализовать.

«Порошенко по сути нечего рассказать своим европейским партнерам по поводу якобы проведенных им экономических реформ на Украине, потому что они на самом деле не проводятся. Все обязательства Украины перед ЕС не выполняются», — отметил эксперт.

Мезюхо подчеркнул, что в настоящее время Порошенко больше занят поиском внешнего врага, чем попытками вытянуть Украину из кризиса, пишет RT.

Бывший украинский дипломат Олег Волошин ранее сообщил, что Порошенко «сбежал» с дебатов Европарламента, чтобы не слушать критику в свой адрес. В дебатах поднимались такие непопулярные на Украине темы, как нераскрытое убийство советницы мэр Херсона Екатерины Гандзюк, коррупция во власти и проблемы с электронными декларациями чиновников.

Автор: Антон Соколво
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.