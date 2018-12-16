Эксперт объяснил причины бегства Порошенко из Европарламента

Москва, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко поспешно покинул посвященные его стране дебаты в Европарламенте, поскольку ему не о чем было отчитываться. Такое мнение в воскресенье высказал политолог Иван Мезюхо.

По его словам, центральной темой обсуждения должны были стать реформы, которые западные страны требуют от Киева в обмен на финансирование и евроинтеграцию, однако украинские власти мало что успели реализовать.

«Порошенко по сути нечего рассказать своим европейским партнерам по поводу якобы проведенных им экономических реформ на Украине, потому что они на самом деле не проводятся. Все обязательства Украины перед ЕС не выполняются», — отметил эксперт.

Мезюхо подчеркнул, что в настоящее время Порошенко больше занят поиском внешнего врага, чем попытками вытянуть Украину из кризиса, пишет RT.

Бывший украинский дипломат Олег Волошин ранее сообщил, что Порошенко «сбежал» с дебатов Европарламента, чтобы не слушать критику в свой адрес. В дебатах поднимались такие непопулярные на Украине темы, как нераскрытое убийство советницы мэр Херсона Екатерины Гандзюк, коррупция во власти и проблемы с электронными декларациями чиновников.