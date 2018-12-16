Сирия: около тысячи беженцев вернулись из Иордании и Ливана за сутки

Дамаск, 16 декабря. Почти тысяча мирных жителей Сирии вернулись на территорию республики из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Сирию вернулись 998 мирных жителей, которые ранее находились на территории иностранных государств.

«Из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 267 человек, из которых 80 женщин и 137 детей, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 731 человек, из них 219 женщин , 373 ребенка», — говорится в сообщении​​​.

В бюллетене также отмечается, что накануне российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Дейр-эз-Зор. Военные раздали мирным жителям 500 продовольственных наборов, общим весом 2,2 тонны. Кроме того, в провинции Алеппо состоялось несколько благотворительных акций, в рамках которых семьям погибших сирийских военнослужащих были выданы продовольственные наборы.