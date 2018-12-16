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Российский лыжник Белов завоевал золото на этапе Кубка мира в Давосе

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Российский лыжник Белов завоевал золото на этапе Кубка мира в Давосе

Давос, 16 декабря. Российский спортсмен Евгений Белов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швейцарии.

Россиянин победил в гонке на 15 километров свободным стилем. Белов преодолел дистанцию за 35 минут и 52,5 секунды. Вторым пришел француз Морис Монифика, бронза досталась норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю.

Россиянин Денис Спицов занял четвертое место. Он не смог отыграть у норвежца всего 3 секунды. На 15-километрвую гонку не вышел лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов.

Автор: Софья Куликова
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