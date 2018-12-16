Дизайнер представил публике «карликовую» «Ниву»

Актобе, 16 декабря. Казахский дизайнер представил публике необычный вариант известного народного внедорожника «Нива» (Lada 4x4), переделанного в миникара.

С помощью Photoshop дизайнер сильно «скукожил» автомобиль и увеличил его колеса, в результате чего машина приняла очертания гипертрофированной игрушки. Впрочем, на опубликованном снимке не совсем понятно, как открываются двери у этой карликовой «Нивы» и как там вообще может поместиться хотя бы один человек.

Впрочем, если говорить о реальной «Ниве», то она до сих пор вызывает интерес не только у отечественных, но и у западных автолюбителей. Так, например, немецкий журналист Хольгер Аппель из Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал «Ниву» самым дешевым и «неубиваемым» внедорожником. По его словам, автомобиль ужасно ведет себя на асфальте, но прекрасно справляется с бездорожьем.