Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Дизайнер представил публике «карликовую» «Ниву»

104
0 Оставить комментарий

Дизайнер представил публике «карликовую» «Ниву»

Актобе, 16 декабря. Казахский дизайнер представил публике необычный вариант известного народного внедорожника «Нива» (Lada 4x4), переделанного в миникара.

С помощью Photoshop дизайнер сильно «скукожил» автомобиль и увеличил его колеса, в результате чего машина приняла очертания гипертрофированной игрушки. Впрочем, на опубликованном снимке не совсем понятно, как открываются двери у этой карликовой «Нивы» и как там вообще может поместиться хотя бы один человек.

Впрочем, если говорить о реальной «Ниве», то она до сих пор вызывает интерес не только у отечественных, но и у западных автолюбителей. Так, например, немецкий журналист Хольгер Аппель  из Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал «Ниву» самым дешевым и «неубиваемым» внедорожником. По его словам, автомобиль ужасно ведет себя на асфальте, но прекрасно справляется с бездорожьем.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.