

Владивосток, 16 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья. По итогам обработки шестой части бюллетеней он набирает 65,98% голосов.

С результатом 20,56% голосов за ним следует кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (20,56%). Андрей Ищенко в повторых выборах не участвует. КПРФ отказалась поддержать его кандидатуру, он решил стать самовыдвиженцем, но не смог преодолеть муниципальный фильтр.

До того как занять пост врио губернатора Приморского края Кожемяко руководил Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями.

По данным избиркома Приморского края, явка избирателей по данным на 18.00 по местному времени (11.00 мск) составила 39,57%,что на 13% выше показателя 9 сентября.