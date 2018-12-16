Сирия: Турция рассмотрит варианты сотрудничества с Асадом при его победе на выборах

Доха, 16 декабря. Турецкие власти могут рассмотреть возможность взаимодействия и сотрудничества с сирийским лидером Башаром Асадом в случае его победы на честных и демократических выборах в Сирии, которые пройдут под эгидой ООН. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на XVIII Дохийском форуме.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара не собирается «писать конституцию за сирийцев». При этом он заявил, что турецкие власти могут пойти навстречу сирийцам, если им понадобится какая-то помощь.

«Необходимо подготовить выборы, они должны быть проведены под эгидой ООН, быть прозрачными, с участием всех сирийцев как в Сирии, так и за ее пределами, в том числе беженцев», — указал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также отметил, что лишь «сирийцы должны решать, кто будет руководить страной по результатам выборов».

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента о готовности Анкары сотрудничать с лидером Сирии Башаром Асадом в случае его победы на президентских выборах, Чавушоглу заявил, что Турция рассмотрит все варианты.