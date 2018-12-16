Организаторы форума в Давосе подтвердили участие российской делегации в ВЭФ

Женева, 16 декабря. Правительственная делегация России примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который состоится в январе 2019 года в Давосе. Об этом говорится в пресс-релизе женевской штаб-квартиры ВЭФ.

«Мы рады, что Россия направит высокопоставленную правительственную делегацию в Давос. Для того чтобы заниматься не терпящими отлагательства глобальными проблемами, нам необходимо участие всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, внесенных в санкционный список США российские бизнесмены не смогут принять участие во Всемирном экономическом форуме. Позднее в Москве заявили, что правительственная делегация РФ откажется от участия в ВЭФ, если организаторы форума не снимут ограничения с российских бизнесменов.

Давосский форум будет проходить с 22 по 25 января. В работе форума примут участие более 50 глав государств и правительств. Стоит отметить, что российские делегации регулярно принимают участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе с 1987 года.