Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп заявил, что США прорабатывают вопрос об экстрадиции Гюлена — Чавушоглу

70
0 Оставить комментарий

Трамп заявил, что США прорабатывают вопрос об экстрадиции Гюлена — Чавушоглу

Москва, 16 декабря. Власти США в настоящее время прорабатывают вопрос экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, ссылаясь на разговор президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В прошлый раз, когда мы встречались в Буэнос-Айресе, президент Трамп сказал Эрдогану, что они работают над этим, но нам нужно видеть конкретные шаги», — отметил он.

Отметим, что Анкара уже несколько лет настаивает на выдаче проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации провалившейся попытки военного переворота в Турции.

Разногласия по поводу Гюлена стали причиной охлаждения отношений между США и Турцией. Осенью этого года американские СМИ сообщили, что Трамп якобы дал поручение изучить вопрос депортации Гюлена, однако позже администрация президента опровергла эти слухи.

 

Автор: Антон Соколо
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.