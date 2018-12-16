Трамп заявил, что США прорабатывают вопрос об экстрадиции Гюлена — Чавушоглу

Москва, 16 декабря. Власти США в настоящее время прорабатывают вопрос экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, ссылаясь на разговор президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В прошлый раз, когда мы встречались в Буэнос-Айресе, президент Трамп сказал Эрдогану, что они работают над этим, но нам нужно видеть конкретные шаги», — отметил он.

Отметим, что Анкара уже несколько лет настаивает на выдаче проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации провалившейся попытки военного переворота в Турции.

Разногласия по поводу Гюлена стали причиной охлаждения отношений между США и Турцией. Осенью этого года американские СМИ сообщили, что Трамп якобы дал поручение изучить вопрос депортации Гюлена, однако позже администрация президента опровергла эти слухи.