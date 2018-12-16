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«От Ла-Манша до Урала»: генерал СБУ поставил Украину в центр Европы

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«От Ла-Манша до Урала»: генерал СБУ назвал миссию украинской нации

Киев, 16 декабря. Генерал-лейтенант Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко заявил, что Украина готовится стать центром православного духовного мира и интеллектуальной Европы. В этом заключается «миссия украинской нации», считает Омельченко.

«Украина станет как православно-духовный центр и интеллектуальной Европы. От Ла-Манша до Урала», — заявил Омельченко в эфире «5 канала».

Омельченко добавил, что якобы на глазах украинцев родится «поместная независимая соборная украинская православная церковь», которая станет «центром православия в мире».

Генерал СБУ подчеркнул, что Россия не изменит своей сути по отношению к Украине, кто бы ни был во главе РФ.

Напомним, накануне в Киеве прошел «объединительный собор», итогом которого стало создание на Украине «единой церкви». Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий убеждали основного претендента на пост предстоятеля «единой церкви» отказаться от притязаний по условию главы украинских раскольников Филарета.

В РПЦ создание «единой церкви» на Украине назвали расколом и обвинили Константинополь в политических и неканонических действиях. Синод РПЦ принял решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.

Автор: Софья Куликова
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