«Откровенные фейки»: в НОМ отреагировали на вбросы о «нарушениях» на выборах в Приморье

Владивосток, 16 декабря. Ассоциация «Национальный общественный мониторинг» отреагировала на ложные сообщения о нарушениях на выборах губернатора Приморья.

По словам федерального координатора НОМ, сопредседателя движения «Россия выбирает» Елены Бабченковой, вбросы о якобы нарушениях появляются в Telegram-каналах,

«Такие откровенные фейки легко выявить, а нарушений в этот раз очень мало», — подчеркнула она в комментарии РИА Новости.

Она пояснила, что в Сети, в частности, публикуют видео с веб-камер, «а в Приморье сейчас камер в принципе нет».

Все эти ролики легко найти в Интернете, уточнила Бабченкова. Так, одна из записей была опубликована 17 марта этого года, а другая и вовсе была сделана в 2016 году.