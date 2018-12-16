«Инородное тело»: в УПЦ прокомментировали создание «поместной церкви» на Украине

Киев, 16 декабря. Каноническая Украинская православная церковь считает раскольнической церковную структуру, которая была провозглашена 15 декабря в Киеве на «объединительном соборе». Об этом заявил заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

«Раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковью. Радостно и отрадно, что епископат, духовенство и верующие сохранили верность Церкви. Церковь явила свое единство», — написал Данилевич на своей странице Facebook.

Он также добавил, что в УПЦ МП выражают сожаление в связи с тем, что Константинопольский патриархат поддерживает раскол церкви. Данилевич подчеркнул, что созданная на Украине «поместная церковь», является «инородным телом».

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», по итогам которого была создана «поместная православная церковь Украины». Главой церковной структуры был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой единицей в составе Русской православной церкви. Кроме того, на территории Украины существуют две церковные структуры, которые не признаны мировым православием.

В октябре 2018 года синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав непризнанных церковных структур, а также отменил указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы. В свою очередь синод РПЦ осудил действия Вселенского патриархата, назвав расколом создание «поместной православной церкви» на Украине, а также заявил о разрыве отношений с Константинополем.

При этом президент Украины Петр Порошенко заявлял, что власти не намерены вмешиваться в дела церкви, однако в последние месяцы заметно участились случаи давления украинских правоохранителей на представителей УПЦ.