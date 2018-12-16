Сирия: США обдумывают вывод войск из САР – глава МИД Турции

Анкара, 16 декабря. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтон рассматривает возможность вывода войск из Сирии. Также глава МИД Турции добавил, что нынешний президент САР Башар Асад может победить на демократических выборах. Чавушоглу рекомендовал президенту Турции Тайипу Эрдогану «подумать о работе» с Асадом.

«Президент США Трамп планирует выводить [войска] из Сирии», — приводит слова Чавушоглу газета Turkiye.

Напомним, международная коалиция во главе с США находится в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Коалиция препятствует мирному урегулированию в САР и поддерживает радикально настроенную оппозицию.

Накануне США нанесли удар по мечети, расположенной на юге города Хаджин. Пентагон заявил, что в храме находились боевики ИГ1 (организация запрещена в РФ). При ударах коалиции регулярно гибнут десятки мирных жителей, при этом Пентагон прикрывается борьбой с ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.