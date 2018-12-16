Популярность Ле Пен резко выросла на фоне бунта «желтых жилетов» во Франции

Париж, 16 декабря. Популярность главы французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выросла с 21,3% до 27% на фоне масштабных акций протестов так называемых «желтых жилетов». К такому выводу пришли специалисты социологической службы Ifop, которые опросили более тысячи человек в возрасте от 18 лет.

По словам социологов, если бы президентские выборы проводились в это воскресенье, большинство французов проголосовали бы именно за Ле Пен.

«Провальная кампания Ле Пен в 2017 году, катастрофическое противостояние на дебатах перед вторым туром — кажется, это все забыто. Ее рейтинг растет под влиянием протестов «желтых жилетов», — отметил глава Ifop Фредерик Даби.

В то же время он подчеркнул, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на рекордно низкий рейтинг, все равно показал бы сейчас лучший результат, чем на выборах 2017 года — 25% против 24%. А если бы вместо Франсуа Фийона его политическим соперником стал Лоран Вокье, то в первом туре Макрон и Ле Пен оба набрали бы 27,5% голосов, уверены в Ifop.

Напомним, массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. От требований к властям отказаться от повышения цен на топливо «желтые жилеты» быстро перешли к более серьезным призывам — они, в частности, хотят, чтобы свой пост оставил президент Франции Эммануэль Макрон.

В результате массовых протестов погибли уже шесть человек, сотни получили ранения и были задержаны. Французские власти, отметим, заморозили повышение цен на топливо, а также пообещали поднять минимальный размер оплаты труда в стране.