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Пловец Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на ЧМ в Китае

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Пловец Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине на ЧМ в Китае

Ханчжоу, 16 декабря. Бронзовый призер бразильских Игр-2016 Евгений Рылов завоевал золото в плавании на дистанции 200 метров на спине на первенстве мира на короткой воде, которое проходит в китайском Ханчжоу.

Так, 22-летний россиянин в воскресенье в финале преодолел 200 метров за 1 минуту 47,02 секунды​​​. Вторым оказался представитель США Райан Мерфи — 1.47,34. Тройку замкнул польский спортсмен Радослав Кавецкий — 1.48,25.

Автор: Алексей Громов
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