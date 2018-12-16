Сирия теряет ресурсы: ВКС РФ зафиксировали за Евфратом колонны нефтевозов на пути в Ирак и Турцию

Базирующиеся в Сирии к востоку от реки Евфрат незаконные вооруженные группировки продолжают вывоз нефти с территории арабской республики при попустительстве Соединенных Штатов. По пути в Турцию и Ирак зачастую фиксируются транспортные колонны, следующие из районов крупнейших месторождений САР. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал военно-дипломатический источник, который также передал нашему корреспонденту аэроснимки, сделанные дронами-разведчиками ВКС РФ.

Таким образом, в то время как в районах, подконтрольных официальному Дамаску, незаконная контрабанда энергетических ресурсов полностью устранена, на захваченных проамериканскими курдскими бандгруппами северо-восточных территориях страны этот процесс все так же идет и развивается, как в тот период, когда регион еще был в оккупации «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

«Средства от продажи контрабандных нефтепродуктов идут, в частности, на спонсирование боевиков ИГ1. При этом западная антитеррористическая коалиция хоть каких-то мер в целях предотвращения этой незаконной торговли нефтью не предпринимает, лишь больше способствуя тем самым укреплению боевого потенциала бандгрупп ИГИЛ»1, — сообщил собеседник ФАН.

И это вместо того, чтобы заняться восстановлением Ракки или многих других городов региона, разрушенных бомбардировками Соединенных Штатов, а также обстрелами Демократических сил Сирии (SDF) и джихадистов, подчеркнул наш источник.

«Деньги от продажи краденой сирийской нефти идут «в карман» полевым командирам SDF и террористам, «крышующим» этот незаконный бизнес. На территориях левобережья Евфрата, подконтрольных проамериканским формированиям, уже больше года объекты, разрушенные войной, не восстанавливаются. За это время там не построено ни одной больницы или школы. Хотя средства на это, как мы убедились, имеются», — отметил военнослужащий.

На предоставленных им изображениях аэрофотосъемки, сделанной российской воздушной разведкой, действительно можно увидеть длинные колонны нефтевозов, транспортирующих незаконно добытые природные ресурсы из контролируемых американцами восточных районов САР в соседние Ирак и Турцию.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что вывоз нефти из Сирии продолжается не просто с молчаливого согласия США, но под их непосредственным контролем. Такое мнение он выразил в комментарии для ФАН.

«Более того, это как раз и есть проект Соединенных Штатов. Раньше их инструментом были джихадисты ИГИЛ, которые занимали эти территории, а теперь их почти сменили курды. В любом случае и одни, и вторые непосредственно связаны с американцами, для США это лишь два политически различных механизма владения зонами нефтедобычи в САР. Но самое главное в том, что, так или иначе, но речь в данной ситуации идет о циничном разграблении нефтяных запасов, принадлежащих сирийскому народу и законному правительству арабской республики», — акцентировал внимание политолог.

Вашингтон попросту крадет ресурсы другой независимой страны, прикрываясь якобы продолжающейся борьбой с ИГ. Именно для того, чтобы и дальше «бесплатно черпать из сирийского нефтяного колодца», американцы и подогревают ситуацию в Сирии, провоцируя новую эскалацию военных действий и затрудняя процесс политического урегулирования.

«В САР Штатам для обладания нефтяными ресурсами практически ни на что и тратиться не надо. Не удивлюсь, если скоро раскроется, что и добыча производится с помощью людей из числа местного населения, которые находятся на рабском положении. Не думаю, что вооруженные боевики ИГ или радикалы SDF стали бы делать всю грязную работу сами, когда достаточно пригрозить гражданским лицам. Поэтому, я уверен, что с рабочей силой у них проблем тоже нет. Становится понятным, зачем Вашингтону нужна война — общее состояние нестабильности и террористическая активность в стране случит ширмой для этого «криминального бизнеса». В самом же крайнем случае США просто свалят все на ИГИЛ», — заключил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.