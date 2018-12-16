Избирательные участки закрылись в Приморье после повторного голосования

Владивосток, 16 декабря. В Приморском крае подошло к концу голосование на повторно организованных губернаторских выборах. Все избирательные участки к настоящему времени уже закрыты.

На пост главы региона претендует четыре кандидата: Андрей Андрейченко из ЛДПР, Алексей Тимченко от «Партии роста», Роза Чемерис от партии «За женщин России» и Олег Кожемяко, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. Явка избирателей составила 39,57% (580 тыс. человек).

Ранее ЦИК заявил, что выборы в Приморье прошли организованно и без эксцессов. В Центризбирком поступило более 40 обращений по вопросам выборов в Приморье, но среди них нет ни одной жалобы.

Напомним, что в сентябре в Приморье отменили результаты досрочных выборов губернатора. Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, в ходе проверки поступивших жалоб было обнаружено грубые вмешательства в избирательную кампанию. В частности, были установлены случаи подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вброса бюллетеней. В итоге было принято решение повторного проведения выборов с новыми кандидатами.