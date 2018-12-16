Ассоциация «Голос» опубликовала поддельные жалобы на выборы в Приморье

Владивосток, 16 декабря. Из 18 якобы зафиксированных на сайте ассоциации «Голос» нарушений на повторных выборах губернатора Приморского края 13 оказались переписанными обращениями с выборов 2011-2018 годов.

«Нарушение» на избирательном участке №652 в Находке, где якобы отсутствовала возможность наблюдения за выборами, повторяет сообщение от 4 марта 2012 года.

Кроме того, жалоба на использование «мертвых душ» на участке №17 во Владивостоке также повторяет сообщение от 4 марта 2012 года.

Отметим, что ассоциация «Голос» была создана в 2000 году для защиты прав избирателей. В 2016 году по решению Пресненского районного суда ассоциацию ликвидировали после внесения в реестр иноагентов. Ассоциацию «Голос» уже не первый раз уличают в распространении ложной информации на сайте «Карта нарушений».

Ранее член ЦИК РФ Евгений Шевченко заявил, что на повторных выборах резко возросло количество ложных сообщений о нарушениях на выборах. Член Совета по правам человека Александр Брод отметил, что выборы в Приморье более четкие, прозрачные и понятные, чем сентябрьские.