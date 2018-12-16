Сирия: САА открыла ответный огонь по террористам в провинции Хама

Дамаск, 16 декабря. Военнослужащие Сирийской армии открыли огонь по позициям террористов в провинции Хама в ответ на обстрел боевиками мирных поселений. В ходе операции были убиты несколько террористов, сообщает агентство SANA.

Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена на территории РФ) обстреляли из минометных орудий поселки Сафсафия и Хирбет-Дамус. В населенных пунктах в результате обстрелов оказались повреждены строения, сведения о погибших не поступали.

Ранее боевики, базирующиеся в районе Аль-Рашидин, обстреляли жилой квартал в городе Алеппо. Пострадал по меньшей мере один человек. За минувшие сутки российские военные зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня в Сирии, турецкие — 13.

1 Организация запрещена на территории РФ.