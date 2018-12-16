Эксперт объяснил, зачем США хотят заблокировать «Северный поток — 2»

Москва, 16 декабря. США пытаются заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2», следуя очень простой линии: покупайте американский газ, а не российский. Вот только аргументация Белого дома не выдерживает никакой критики, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Напомнив о призывах Вашингтона к Берлину противодействовать реализации российского проекта, он отметил, что на самом деле в Европе реальных критиков «Северного потока – 2» не так уж и много. При этом некоторые из них не стесняются заявлять о сильном давлении США по этому вопросу. Так себя, к примеру, ведут датчане. Они признаются, что не могут озвучить окончательное решение из-за колоссального давления со стороны США.

Юшков также подчеркнул, по дну Балтийского моря действительно пойдет СПГ, который сейчас передается через Украину, но никакой угрозы «зависимости Европы» от российского газа нет: голубое топливо всего лишь поменяет маршрут доставки, то есть угроза полностью выдумана.

Специалист полагает, что Штаты стремятся запереть российский транзит на украинском маршруте, а контроль над киевскими властями позволит им сокращать объемы транспортировки, делая это под предлогом мнимых технических проблем или очередных санкций.

Другими словами, как пояснил он в беседе с телеканалом RT, Вашингтон хочет искусственно создать дефицит в Европе, ведь после скачка цен, на европейский рынок можно рентабельно поставлять американский газ.

Ранее представитель Госдепа Роберт Палладино призвал власти ФРГ «прислушаться к мнению соседних стран» по поводу опасений из-за «Северного потока — 2».