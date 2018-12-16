Порошенко назвал эпохальным событием создание «украинской автокефальной церкви»

Киев, 16 декабря. Президент Украины Петр Порошенко назвал эпохальным событием проведение на Украине так называемого «Объединительного собора», итогом которого стало решение о создании «украинский автокефальной церкви».

«На улице было холодно. Но каждого верующего в течение нескольких часов напряженного ожидания грели тепло сердец и трепетное предвкушение события эпохального масштаба», — пишет он в Facebook.

Напомним, что накануне в Киеве состоялся инициированный Константинополем «Объединительный собор». Новая украинская церковная организация получила название Православная церковь Украины. «Митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний Думенко стал главой «новой церкви».

В Русской православной церкви обратили внимание на то, что абсолютное большинство епископата и верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата отсутствовали на «этом сборище», что говорит о «полном провале церковной политики Порошенко».

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.