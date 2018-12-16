Путин тепло поздравил телеведущего Николаева с 70-летним юбилеем

Москва, 16 декабря. Российский лидер Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева с 70-летним юбилеем, отметив его профессионализм и неисчерпаемую энергию. Соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что профессионализм, действительно неисчерпаемая энергия и уважительное отношение к зрителям в течение многих лет помогают артисту оставаться популярным, востребованным телеведущим.

Кроме того, Путин указал на то, что Николаев проявляет настоящую заботу о поддержке молодых, начинающих артистов и певцов, говорится в телеграмме.

Николаев многие годы был ведущим шоу и программ: «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Спокойной ночи, малыши!» и других.